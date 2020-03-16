Помер музикант Костянтин Рябінов, який є одним з засновників «Гражданской обороны»

Артист помер на 56 році життя. Про це пише Politeka.net з посиланням на росЗМІ. Трагедія сталася в Санкт-Петербурзі.

Кузя УО, як його називали товариші з панк-групи і колеги по цеху помер у себе вдома, інформацію ЗМІ підтвердила його подруга Ксенія Кисліцина. Про причини смерті поки не повідомляється.

Як відомо, Єгор Лєтов і Костянтин Рябінов заснували «Цивільну оборону» 1984 року. Рябінов грав на гітарі і бас-гітарі, був співавтором багатьох пісень групи. Більше 15 років він виступав з «Обороною», в 1999-му пішов і створив «Кузьма & Віртуози».

Раніше повідомлялося про те, що помер британський музикант, один із засновників музичного стилю індастріал Дженезіс Пі-Орридж помер після декількох років боротьби з лейкозом.

Пі-Орриджу (Нейл Мегсон – справжнє ім'я) було 70 років. Останні 2,5 роки він намагався побороти недугу. В першу чергу, Пі-Орридж відомий у світі як один з популяризаторів індустріальної музики. Крім цього, він і його дружина Леді Джей були прихильниками концепції пандрогінності. Вони робили безліч операцій, щоб позбутися своєї статевої ідентичності і вийти за межі статі, стерти відмінності між чоловіком і жінкою. Якщо подивитися на останні фотографії музиканта, важко сказати, якої він статі.

До речі, його останній пост в Instagram був опублікований три дні тому. Він написав: "я сьогодні, час йти додому".

Варто відзначити, що роботи Пі-Орриджа в музиці і культурі мали великий вплив на сучасну молодь.

Нагадаємо, померла справжня легенда Голлівуду, його фільми дивилися всі.

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