У столиці та інших містах країни буде збільшено присутність військовослужбовців

Влада Франції пішла на такі заходи через епідемію смертельної коронавіруса, передає Politeka.net.

Як відомо, за останню добу у Франції від коронавіруса померла 21 людина, ще було зафіксовано понад 1200 нових випадків зараження.

На тлі масових захворювань президент Еммануель Макрон оголосив, що кордони ЄС і Шенгенської зони з вівторка закривають мінімум на 30 днів.

Крім цього, влада вирішила посилити присутність військових сил в Парижі і інших містах країни. Такі заходи необхідні напередодні введення режиму надзвичайного стану, комендантської години і закриття кордонів через коронавірусну інфекцію.

Користувачі соцмереж активно публікують у своїх мікроблогах відеозапису з колонами військових машин на вулицях.

Раніше ми розповідали про те, що Кабмін посилив карантин в Україні. Жорсткі заходи будуть введені з 17-18 березня і триватимуть, як мінімум, до 3 квітня.

Рішенням Кабінету міністрів припинено залізничне, авіа - і міжміське автобусне і міжобласне пасажирське сполучення. Також припиняють роботу метрополітени Києва, Харкова та Дніпра.

Також забороняється перевозити понад 10 українців одночасно в трамваях, тролейбусах та автомобільному транспорті, а також в автобусах, що виконують регулярні пасажирські перевезення на міських маршрутах.

Що стосується всього світу, то епідемія коронавіруса виходить з-під контролю. Станом на 17 березня, на Землі заражено більше 182 тисяч осіб. Жертвами коронавіруса COVID-19 вже стали понад 7100 осіб.

Нагадаємо, що умови карантину посилять, поїздки між містами скасовуються: до чого готуватися українцям.

Як повідомляла Politeka, число заражених коронавірусом українців зростає, з'явилися нові дані: "Переходять на особливий режим".

Також Politeka писала, що українці не зможуть повернутися з Росії через коронавірус