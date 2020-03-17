В столице и других городах страны будет увеличено присутствие военнослужащих

Власти Франции пошли на такие меры из-за эпидемии смертельного коронавируса, передает Politeka.net.

Как известно, за последние сутки во Франции от коронавируса скончался 21 человек, еще было зафиксировано более 1200 новых случаев заражения.

На фоне массовых заболеваний президент Эммануэль Макрон объявил, что границы ЕС и Шенгенской зоны со вторника закрывают минимум на 30 дней.

Помимо этого, власти решили усилить присутствие военных сил в Париже и других городах страны. Такие меры необходимы в преддверии ввода режима чрезвычайного положения, комендантского часа и закрытия границ из-за коронавирусной инфекции.

Пользователи соцсетей активно публикуют в своих микроблогах видеозаписи с колоннами военных машин на улицах.

Ранее мы рассказывали о том, что Кабмин ужесточил карантин в Украине. Жесткие меры будут введены с 17-18 марта и продлятся, как минимум, до 3 апреля.

Решением Кабинета министров приостановлено железнодорожное, авиа - и междугородное автобусное и межобластное пассажирское сообщение. Также прекращают работу метрополитены Киева, Харькова и Днепра.

Также запрещается перевозить свыше 10 украинцев одновременно в трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте, а также в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах.

Что касается всего мира, то эпидемия коронавируса выходит из-под контроля. По состоянию на 17 марта, на Земле заражено более 182 тысяч человек. Жертвами коронавируса COVID-19 уже стали свыше 7100 человек.

Напомним, что условия карантина усилят, поездки между городами отменяются: к чему готовиться украинцам.

Как сообщала Politeka, число зараженных коронавирусом украинцев растет, появились новые данные: "Переходят на особый режим".

Также Politeka писала, что украинцы не смогут вернуться из России через коронавирус