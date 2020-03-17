Скандальний український ведучий Юрій Кот, який був голосом "антимайдана" і втік до Москви, зробив скандальну заяву про Україну

Так, пропагандист виступив з маревною заявою про те, що після розриву договору про дружбу з Росією Україна нібито перестане існувати.

Неадекватну теорію зрадник висунув в ефірі пропагандистської програми "Місце зустрічі" на телеканалі НТВ. Він упевнений, що припинення дії документа денонсує державний кордон, і країна-агресор поглине свого сусіда.

"Так розірвіть вже в кінці кінців! Візьміть і розірвіть. Може бути, ви настільки недалеко мислите, що не розумієте наслідків? Але якщо це відбудеться, то, по суті, наша з вами країна, в якій ви там себе вважаєте патріотами (Бог з вами), ми просто любимо, - вона перестане існувати як така!", - висловився єхидний телеведучий.

За його словами, Україна нібито існує лише за договором, якщо його не дотримуватися, то всі забудуть про кордони, коли їх не буде - нашій країні не буде чого захищати.

Також раніше повідомлялося, що топ-пропагандист Кермля Володимир Соловйов посипав бурхливими заявами після того, як російські комуністи звинуватили телеведучого і його колег-пропагандистів в тому, що вони спеціально роблять все можливе, щоб ворожнеча між Україною і Росією ніколи не закінчувалася.