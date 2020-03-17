Російський актор Дмитро Нагієв розповів про своє ставлення до президента рідної країни Володимиру Путіну і реалій, які існують в російському суспільстві

Як повідомляє Politeka, про це він розповів в інтерв'ю YouTube-блогеру Юрію Дудю (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Нагієв вважає, що нинішня ситуація в Росії залишає бажати кращого. Чоловік стверджує, що є патріотом своєї країни, але за його словами, "чим більше людина любить (Батьківщину - прим. ред.), тим більше питань сьогоднішній день в неї викликає".

"Від цього більше обурення і здивування. Як мінімум", - зазначив актор в інтерв'ю.

Також він засудив президентів, які перебувають при владі кілька термінів поспіль, "публічно давши ляпас" Путіну.

"Ми повинні стати цивілізованою країною і, зважаючи на послужний список і заслуги, не можна балотуватися туди скільки захотілося раз. Якою б людиною ти не був, у тебе з'являються нові зв'язки, кумівство, що суперечить правильному керівництву і польоту думки. Є написаний термін, стільки ти можеш ходити у владі. Хоча, як виявляється, можна додати слово "підряд", - обурився Нагієв.

Також раніше повідомлялося, що російський комік і резидент шоу "Stand Up" Олексій Щербаков розніс президента Росії Володимира Путіна і росіян, які йому вірять.

В Росії багато людей переконані, що в низьких зарплатах і пенсіях винен хто завгодно, але не Володимир Путін. У приклад він навів власну тещу, яка у всьому підтримує президента РФ Володимира Путіна.

"Кожен раз вона включає новорічну промову. Ми з тестем сидимо: "Давай лапшички нам новенької навали", а вона: "Так, вистачить президента мого чіпати". Я не знаю, що повинно змінитися", - розповів Олексій Щербаков.