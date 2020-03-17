Российский актер Дмитрий Нагиев рассказал о своем отношении к президенту родной страны Владимиру Путину и реалиям, которые существуют в российском обществе

Как сообщает Politeka, об этом он рассказал в интервью YouTube-блогеру Юрию Дудю (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Нагиев считает, что нынешняя ситуация в России оставляет желать лучшего. Мужчина утверждает, что является патриотом своей страны, но по его словам, "чем больше человек любит (Родину - прим. ред.), тем больше вопросов сегодняшний день в нем вызывает".

"От этого больше негодования и недоумения. Как минимум", - отметил актер в интервью.

Также он осудил президентов, которые пребывают при власти несколько сроков подряд, "отвесив оплеуху" Путину.

"Мы должны стать цивилизованной страной и, несмотря на послужной список и заслуги, нельзя баллотироваться туда сколько захочется раз. Каким бы человеком ты не был, ты обрастаешь связями, кумовством, что претит правильному руководству и полету мысли. Есть написанный срок, столько ты можешь ходить во власти. Хотя, как оказывается, можно добавить слово "подряд", - возмутился Нагиев.

Также ранее сообщалось, что российский комик и резидент шоу "Stand Up" Алексей Щербаков разнес президента России Владимир Путина и россиян, которые ему верят.

В России многие люди убеждены, что в низких зарплатах и пенсиях виноват кто угодно, но не Владимир Путин. В пример он привел собственную тещу, которая во всем поддерживает президента РФ Владимира Путина.

"Каждый раз она включает новогоднюю речь. Мы с тестем сидим: "Давай лапшички нам новенькой навали", а она: "Так, хватит президента моего трогать". Я не знаю, что должно поменяться", - рассказал Алексей Щербаков.