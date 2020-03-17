Бывший президент СССР Михаил Горбачев назвал причины войны на Донбассе

Свои мнением он поделился в интервью "Российской газете".

По его словам, причины лежат в срыве перестройки и развале СССР.



"Его (конфликта) глубинная причина – в срыве перестройки, в безответственных решениях, которые были приняты в Беловежской пуще руководителями России, Украины и Беларуси", - сказал он.

По словам Горбачева, соглашения о прекращении существования Советского союза обрекли Украину на "испытание на разрыв".



Кроме того, он обвинил страны Запада в "затягивании" Украины в "евроатлантическое сообщество".



"Втягивая страну в евроатлантическое сообщество, Запад демонстративно игнорировал интересы России. Никто от этого не выиграл. Проиграли все. Возникла реальная опасность новой "холодной" и даже "горячей" войны", - уверен он.

Бывший президент СССР выразил мнение, что сейчас не время для взаимных обвинений.

"Военного решения этот конфликт не имеет, победителей в нем не будет. Важно поддержать любые конструктивные шаги, любые проявления более ответственного подхода, который может привести к миру", - подчеркнул он.

Ранее Михаил Горбачев раскрыл правду о действующем президенте РФ. Михаил Горбачев заявил, что Владимир Путин трижды назначал ему встречи, которые так и не состоялись.

Бывший президент СССР рассказал, что в жизни современного президента России довольно много развлечений. Вопреки мнению о постоянной занятости и строгости, Владимир Путин часто потакает своим человеческим прихотям. Не решается сделать только одно.

Напомним, Путин выдал всю свою сущность одним поступком: «Куда пришел, там и нагадил».

Как сообщала Politeka, Путин обвинил Зеленского: стало известно о хитром плане, «Донбасс не нужен».

Также Politeka писала, что Путин глупо опозорился с подарком от Лукашенко: «Карлик разбушевался».