Бывший президент СССР Михаил Горбачев назвал причины войны на Донбассе
Свои мнением он поделился в интервью "Российской газете".
По его словам, причины лежат в срыве перестройки и развале СССР.
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"Его (конфликта) глубинная причина – в срыве перестройки, в безответственных решениях, которые были приняты в Беловежской пуще руководителями России, Украины и Беларуси", - сказал он.
По словам Горбачева, соглашения о прекращении существования Советского союза обрекли Украину на "испытание на разрыв".
Кроме того, он обвинил страны Запада в "затягивании" Украины в "евроатлантическое сообщество".
"Втягивая страну в евроатлантическое сообщество, Запад демонстративно игнорировал интересы России. Никто от этого не выиграл. Проиграли все. Возникла реальная опасность новой "холодной" и даже "горячей" войны", - уверен он.
Бывший президент СССР выразил мнение, что сейчас не время для взаимных обвинений.
"Военного решения этот конфликт не имеет, победителей в нем не будет. Важно поддержать любые конструктивные шаги, любые проявления более ответственного подхода, который может привести к миру", - подчеркнул он.
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Бывший президент СССР рассказал, что в жизни современного президента России довольно много развлечений. Вопреки мнению о постоянной занятости и строгости, Владимир Путин часто потакает своим человеческим прихотям. Не решается сделать только одно.
Напомним, Путин выдал всю свою сущность одним поступком: «Куда пришел, там и нагадил».
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