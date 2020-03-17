Російський топ-пропагандист Володимир Соловйов заявив, що Росія ніколи не буде вести переговорів з Україною
Свою скандальну заяву він пояснив тим, що нема чого вести переговори з Україною, адже нібито її як державу незабаром чекає загибель і розпад.
Безглуздими міркуваннями рупор Кремля блиснув в ефірі програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі Росія 1.
Він впевнений, що до цього призведе "нацистський режим" в Україні.
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"Нам нема про що з вами розмовляти. Ви не можете зрозуміти! Всі ваші політики несуть нісенітницю, вони не розуміють головного — ми не збираємося з вами спілкуватися. Нам нема про що з вами розмовляти! Ви зрозумійте, навіщо нам розмовляти з нацистським падаючим режимом? Навіщо нам з вами розмовляти? Нам не треба навіть з вами говорити — ми просто потім підберемо останки", - загрозливо і самовпевнено заявив Соловйов.
Так, топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов посипав бурхливими заявами після того, як російські комуністи звинуватили телеведучого і його колег-пропагандистів в тому, що вони спеціально роблять все можливе, щоб ворожнеча між Україною і Росією ніколи не закінчувалася.