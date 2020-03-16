Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов зробив маразматичну заяву про владу в Україні

Так, скандальний рупор Кремля зазначив, що нібито владу в Україні захопили темні сили.

Своїми скандальними заявами він поділився в ефірі пропагандистської телепрограми "Вечір з Володимиром Соловйовим", яку транслюють на телеканалі Росія 1.

"Доказом" своєї теорії він вважав отримання Томосу про автокефалію Православної церкви України.

"У вас в країні біси правлять. Ось вони носяться з Томосом! Це ж все біси! Вам треба Миколи Васильовича Гоголя перечитати. Він якраз багато вірного про вас писав", - бурхливо зазначив головний пропагандист путінського режиму.

Також раніше повідомлялося, що один з найбільш скандальний пропагандистів Кремля Володимир Соловйов у приступі істерики жорстко накинувся на комуністів через Україну.

Так, топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов посипав бурхливими заявами після того, як російські комуністи звинуватили телеведучого і його колег-пропагандистів в тому, що вони спеціально роблять все можливе, щоб ворожнеча між Україною і Росією ніколи не закінчувалася.

Підібравши аргументи, своє виправдання, він почав розповідати страшилки і фейки про Україну.