Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов зробив маразматичну заяву про владу в Україні
Так, скандальний рупор Кремля зазначив, що нібито владу в Україні захопили темні сили.
Своїми скандальними заявами він поділився в ефірі пропагандистської телепрограми "Вечір з Володимиром Соловйовим", яку транслюють на телеканалі Росія 1.
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"Доказом" своєї теорії він вважав отримання Томосу про автокефалію Православної церкви України.
"У вас в країні біси правлять. Ось вони носяться з Томосом! Це ж все біси! Вам треба Миколи Васильовича Гоголя перечитати. Він якраз багато вірного про вас писав", - бурхливо зазначив головний пропагандист путінського режиму.
Так, топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов посипав бурхливими заявами після того, як російські комуністи звинуватили телеведучого і його колег-пропагандистів в тому, що вони спеціально роблять все можливе, щоб ворожнеча між Україною і Росією ніколи не закінчувалася.
Підібравши аргументи, своє виправдання, він почав розповідати страшилки і фейки про Україну.