Российский топ-пропагандист Владимир Соловьев заявил, что Россия никогда не будет вести переговоров с Украиной

Свое скандальное заявление он объяснил тем, что незачем вести переговоры с Украиной, ведь якобы ее как государство вскоре ждет гибель и распад.

Бредовыми рассуждениями рупор Кремля блеснул в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале Россия 1.

Владимир Соловьев

Он уверен, что к этому приведет "нацистский" режим в Украине.

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"Нам не о чем с вами переговариваться. Вы не можете понять! Все ваши политики несут чушь, они не понимают главного — мы не собираемся с вами переговариваться. Нам не о чем с вами разговаривать! Вы поймите, зачем нам разговаривать с нацистским падающим режимом? Зачем нам с вами разговаривать? Нам не надо даже с вами говорить - мы просто потом подберем останки", - угрожающе и самоуверенно заявил Соловьев.

Владимир Соловьев

Также ранее сообщалось, что один из самых скандальный пропагандистов Кремля Владимир Соловьев в приступе истерики жестко набросился на коммунистов из-за Украины.

Так, топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев посыпал бурными заявлениями после того, как российские коммунисты обвинили телеведущего и его коллег-пропагандистов в том, что они специально делают все возможное, чтобы вражда между Украиной и Россией никогда не заканчивалась.

 
 
 