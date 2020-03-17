Российский топ-пропагандист Владимир Соловьев заявил, что Россия никогда не будет вести переговоров с Украиной

Свое скандальное заявление он объяснил тем, что незачем вести переговоры с Украиной, ведь якобы ее как государство вскоре ждет гибель и распад.

Бредовыми рассуждениями рупор Кремля блеснул в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале Россия 1.

Он уверен, что к этому приведет "нацистский" режим в Украине.

"Нам не о чем с вами переговариваться. Вы не можете понять! Все ваши политики несут чушь, они не понимают главного — мы не собираемся с вами переговариваться. Нам не о чем с вами разговаривать! Вы поймите, зачем нам разговаривать с нацистским падающим режимом? Зачем нам с вами разговаривать? Нам не надо даже с вами говорить - мы просто потом подберем останки", - угрожающе и самоуверенно заявил Соловьев.