Президент РФ Володимир Путін піддає небезпеці життя росіян не скасовуючи референдум 22 квітня
Як передає Politeka.net, такою думкою у себе на сторінці в Facebook поділився військовий експерт Ель Мурід.
За його словами, для державного перевороту найважливішим ресурсом є час і навіть попри пандемію коронавірусу світі референдум по змінах до Конституції РФ не скасовується.
"22 квітня - це буде, швидше за все, самий пік епідемії. Людей банально кидають на забій, ризикуючи їх здоров'ям заради інтересів одного-єдиного персонажа, який приніс нашій країні тільки горе, розруху і катастрофу. І має намір займатися цим і далі.", - зазначив експерт.
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Нагадаємо, Володимир Путін випустив указ про призначення всеросійського голосування за поправки до Конституції, який в народі називають референдумом.
В документі за підписом глави Кремля зазначається дата проведення голосування - середа, 22 квітня 2020 року.
Питання в бюлетені буде звучати так: "Ви схвалюєте зміни до Конституції Російської Федерації?" Громадяни зможуть обрати - так чи ні.
Також Конституційний суд РФ визнав законними поправки в Конституцію. У тому числі поправку, що дозволяє Володимиру Путіну обнулити свої президентські терміни. Тепер президент Володимир Путін може 2024 році обиратися по-новій.
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Також Politeka писала, що Путін оскандалився в прямому ефірі, у росіян здали нерви.