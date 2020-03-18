Російський музикант Юрій Лоза вважає, що Росія не проявляє ніякої агресії в бік України

Таку заяву він зробив в інтерв'ю "Апострофу".

За словами артиста, люди в Криму ради, що "вискочили".



"Росія вам не ворог. Росія не намагається нічого віджати у вас або відняти. По-друге, коли мені зараз про Крим говорять. Та я тільки що там був! Народ досі радий, що вони вискочили і що ними не управляють ваші нездари, які зараз правлять вашою країною", - заявив він.

Але в той же час музикант визнав проблеми в Криму.



"Так, там є проблеми, але вони закінчаться, тому що є перспектива і двіжуха. А у вас движухи немає, у вас двіжуха у зворотний бік", - уклав він.

Раніше ми повідомляли, що російський композитор Ігор Крутой назвав росіян та українців братніми народами, а війну - штучною спробою посварити два народи.

А радянський і російський актор Олег Басилашвілі вважає, що причина конфлікту в Криму і на Донбасі полягає в нагнітанні ненависті, яку розвинула Росія, роблячи акцент на зброю і залякування мирного населення.

Нагадаємо, що лідер "Мумій Троля" відкрив очі на життя в РФ.

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