Российский музыкант Юрий Лоза считает, что Россия не проявляет никакой агрессии в сторону Украины
Такое заявление он сделал в интервью "Апострофу".
По словам артиста, люди в Крыму рады, что "выскочили".
"Россия вам не враг. Россия не пытается ничего отжать у вас или отнять. Во-вторых, когда мне сейчас про Крым говорят. Да я только что там был! Народ до сих пор рад, что они выскочили и что ими не управляют ваши неумехи, которые сейчас правят вашей страной", - заявил он.
Но в то же время музыкант признал проблемы в Крыму.
"Да, там есть проблемы, но они кончатся, потому что есть перспектива и движуха. А у вас движухи нет, у вас движуха в обратную сторону", - заключил он.
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Ранее мы сообщали, что российский композитор Игорь Крутой назвал россиян и украинцев братскими народами, а войну - искусственной попыткой рассорить два народа.
А советский и российский актер Олег Басилашвили считает, что причина конфликта в Крыму и на Донбассе таится в нагнетании ненависти, которую развила Россия, делая акцент на оружии и запугивании мирного населения.
Напомним, что лидер "Мумий Тролля" открыл глаза на жизнь в РФ.
Как сообщала Politeka, российский поэт пристыдил оккупантов за агрессию против Украины.
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