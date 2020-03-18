Российский музыкант Юрий Лоза считает, что Россия не проявляет никакой агрессии в сторону Украины

Такое заявление он сделал в интервью "Апострофу".

По словам артиста, люди в Крыму рады, что "выскочили".



"Россия вам не враг. Россия не пытается ничего отжать у вас или отнять. Во-вторых, когда мне сейчас про Крым говорят. Да я только что там был! Народ до сих пор рад, что они выскочили и что ими не управляют ваши неумехи, которые сейчас правят вашей страной", - заявил он.

Но в то же время музыкант признал проблемы в Крыму.



"Да, там есть проблемы, но они кончатся, потому что есть перспектива и движуха. А у вас движухи нет, у вас движуха в обратную сторону", - заключил он.

Ранее мы сообщали, что российский композитор Игорь Крутой назвал россиян и украинцев братскими народами, а войну - искусственной попыткой рассорить два народа.

А советский и российский актер Олег Басилашвили считает, что причина конфликта в Крыму и на Донбассе таится в нагнетании ненависти, которую развила Россия, делая акцент на оружии и запугивании мирного населения.

Напомним, что лидер "Мумий Тролля" открыл глаза на жизнь в РФ.

Как сообщала Politeka, российский поэт пристыдил оккупантов за агрессию против Украины.

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