Інформація про хворобу Володимира Путіна – це спецоперація спецслужб

Таку думку в інтерв'ю "Обозревателю" озвучив колишній однокурсник президента РФ Юрій Швець.

Він стверджує, що завдяки таким діям вони намагаються передати владу в РФ іншій людині.

"Останнім часом відкритим текстом пишуть, що Путін смертельно хворий і протягом року піде зі свого поста. Першоджерело цієї інформації колишній професор МДІМВ Валерій Соловей. Перед нами спецоперація російських спецслужб, мета якого – забезпечити перехід влади від Путіна до спадкоємцю або наступникам", – запевняє однокурсник Путіна.

Крім того, він зазначив, що сама хвороба Путіна це правда.

"А дезінформація – це розповідь про страшні події, які нібито чекають РФ і світ в найближчі рік-півтора. Маю на увазі велика війна за відновлення Радянського Союзу через насильницьке приєднання України, Білорусі і, можливо, держав Прибалтики", – резюмував він.





Раніше, колишній депутат Держдуми РФ В'ячеслав Тетекін розповів про паніку в Кремлі через хворобу Путіна



За його словами, вже сам господар Кремля втратив інтерес до змін у Конституції РФ, а найближче оточення президента РФ стурбоване своєю долею та абсолютно розгублене.

Депутат впевнений, що якщо Путін продовжить триматися влади, то все це закінчиться революцією в країні.