Депутат нелегитимной Госдумы России Олег Нилов нагло заявил в шоу пропагандистки Ольги Скабеевой, что территория Украины должна ограничиваться одной областью

Так политик страны-агрессора, которая оккупировала Крым и часть Донбасса, предложил бороться с вымышленным расцветом "неофашизма и нацизма" в чужом ему государстве.

Маразматичная идея Нилова прозвучала в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1", неизменными ведущими которой являются топ-пропагандисты Кремля Ольга Скабеева и Евгений Попов.

"Вы дождетесь того, что произошло в Сирии!" – угрожающе выкрикнул российский депутат.

После этого скандальный ведущий передачи Евгений Попов задал ему наводящий вопрос о том, что в случае такого сценария станет "украинским Идлибом", куда вытеснят всех "террористов", имея в виду украинских патриотов.

"Ну, конечно, Львовщина. Но это еще большой вопрос. Потому что Львовская область отойдет другому государству. Поэтому Галичина – обнесенная большим валом, забором, где хотят жить вот эти граждане. Пусть они туда собираются! Пусть они там провозглашают свои больные принципы! Тем более, мы не допустим того, чтобы это было у нас прямо рядом!" – ответил невменяемый Нилов.

Он также пригрозил, что только "желто-голубая кровь" пусть будет там течь под надзором специальных людей, которые не дадут распространиться неоукраинскому "фашизму", "нацизму" дальше.