Депутат нелегитимной Госдумы России Олег Нилов нагло заявил в шоу пропагандистки Ольги Скабеевой, что территория Украины должна ограничиваться одной областью
Так политик страны-агрессора, которая оккупировала Крым и часть Донбасса, предложил бороться с вымышленным расцветом "неофашизма и нацизма" в чужом ему государстве.
Маразматичная идея Нилова прозвучала в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1", неизменными ведущими которой являются топ-пропагандисты Кремля Ольга Скабеева и Евгений Попов.
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После этого скандальный ведущий передачи Евгений Попов задал ему наводящий вопрос о том, что в случае такого сценария станет "украинским Идлибом", куда вытеснят всех "террористов", имея в виду украинских патриотов.
Он также пригрозил, что только "желто-голубая кровь" пусть будет там течь под надзором специальных людей, которые не дадут распространиться неоукраинскому "фашизму", "нацизму" дальше.