Російський музикант, лідер групи "Нещасний випадок" Олексій Кортнєв назвав Володимира Путіна головним розчаруванням росіян

В інтерв'ю одному зі ЗМІ музикант заявив, що удар, який Росія завдала Україні ще довго буде позначатися на ситуації в самій РФ.

Він також додав, що десять років тому багато хто вірили Путіну і його обіцянкам, але він став лише розчаруванням для російського суспільства, адже все зіпсував.

"Тому що ще десять років тому, напевно, у багатьох, особливо у шанувальників його, були надії на те, що наша країна все-таки економічно і політично якось розвиватися. Що ми прийдемо до 2020 року з іншими результатами, звичайно. А зараз ми спостерігаємо економіку в розвалі, геть зіпсовані відносини з усім цивілізованим світом. І, звичайно, автор всього цього – президент нашої країни. Думаю, можливо, багато хто зі мною не погодяться, але для мене, мого кола, звичайно, головне розчарування – це В. В. Путін", – пояснив Кортнєв.

Також раніше повідомлялося, що група "Нещасний випадок" зняла кліп на пісню "Патріот", пародіює російський ура-патріотизм.

У відео музиканти приміряли образи патріотів, розтиражовані ЗМІ: козак з папахою і батогом, акордеоніст в кашкеті, прикрашеної гвоздикою, байкер з контрабас-балалайкою, спортивний фанат в одязі з проросійською символікою.

Фронтмен музичного колективу Олексій Кортнєв постав в образі іменитого режисера Микити Міхалкова.

Нагадаємо, що лідер "Мумій Троля" відкрив очі на життя в РФ.

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