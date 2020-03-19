У сусідній з Україною, Білоруссю незважаючи на більше число заражених коронавірусом немає ні паніки, ні карантину

Про те, що відбувається в країні на тлі пандемії, Телеграм-каналу PavlovskyNews розповів місцевий житель Олександр Колтунов. Він заявив, що життя в Білорусі не збавляє обертів, незважаючи на те, що відбувається в світі.

«У нас нема ніякої кризи, карантину, всі працюють, всі їздять. Глобальної паніки немає, але більшість людей за карантин», - розповів білорус.

Він стверджує, що в місцевих магазинах стоять антисептики, дефіциту масок не спостерігається, а ходять у них близько 10% людей.

За офіційними даними, у Білорусі зафіксовано 51 випадок підозри на захворювання, підтверджених менше, одужали вже 10 осіб, 1 людина в реанімації, померлих немає.

Колтунов наголосив, що метро в країні працює, громадський транспорт ходить, продукти в магазинах є, а ажіотажу не спостерігається.

«12-го числа у нас був концерт Бутусова, на який прийшло 5 людей в масках, а потім зняли ці маски, тому ми трохи злякалися», - зізнався чоловік.

Раніше ми писали про те, що президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів про оригінальному «ліках» від коронавіруса.

У понеділок, 16 березня, глава сусідньої держави провів нараду з урядом, на якому однією з головних тем стала епідемія коронавіруса, яка вже підібралася впритул до пострадянським країнам. Як зазначає білоруський канал ICTV, сам Лукашенко вважає паніку навколо ситуації з пандемією зайвою.

У зв'язку з цим президент закликав білорусів працювати і не піддаватися паніці. В першу чергу він адресував цей рада жителям сіл. За його словами, «трактор» здатний вилікувати будь коронавірус.

«Приємно дивитися по телевізору: люди на тракторі працюють, ніхто не говорить про вірус. Там трактор вилікує всіх! Поле всіх лікує!», - заявив Лукашенко.

Нагадаємо, Лукашенко зганьбився, білорусам співчуває весь світ: «Горілка, трактор, і…».

Як повідомляла Politeka, Лукашенко приголомшив світ, ліки від коронавіруса є в Білорусі: "Вилікує всіх".

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