"Я в них не вірю"

Олександр Лукашенко знову відзначився скандальним висловлюванням про коронавірус

Президент Білорусі з самого початку поставився до ситуації з епідемією, а потім і пандемією вірусу в світі на диво спокійно. В той час, як багато країн світу приймають серйозні заходи для того, щоб зупинити поширення захворювання, в Білорусі так і не був введений карантин.

Про своє ставлення до вірусу Лукашенко в черговий раз нагадав під час відвідування науково-виробничого приватного підприємства "Адані", де він поспілкувався з директором з розвитку підприємства, який є лікарем з Шрі-Ланки і за сумісництвом працює кардіологом в одній із міських поліклінік.

«Бажаю вам, не хворійте», - звернувся медик до Лукашенка.

Однак, президенту Білорусі таке непряме нагадування про ситуацію в світі не сподобалося, і він висловив усе, що думає про коронавірус.

«Ти, напевно, не ті ресурси читаєш. Мене через день: то ховають, то коронавіруси, то ще щось ... Я, правда, в них не вірю», - заявив голова держави зі сміхом.

Він додав, що нещодавно чув від якогось фахівця, що новий коронавірус на 90% схожий за структурою на колишні, вже знайомі вченим, а ще в 10% фахівцям нібито «ще належить розібратися».

«А ми починаємо тут панікувати, кричати. Треба працювати як в Білорусі, тоді не буде як в Італії», - заявив Лукашенко, після чого постукав по дерев'яному столу.

До цього президент Білорусі закликав громадян працювати і не піддаватися паніці. В першу чергу він адресував цю пораду жителям сіл. За його словами, «трактор» здатний вилікувати будь-який коронавірус.

«Приємно дивитися по телевізору: люди на тракторі працюють, ніхто не говорить про вірус. Там трактор вилікує всіх! Поле всіх лікує!», - заявив Лукашенко.

Нагадаємо, під боком у України знайшлася країна, де все добре: "У нас немає ніякої кризи і карантину".

Як повідомляла Politeka, Лукашенко відповів на паніку навколо коронавіруса: "Наливай!".

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