Вчені знайшли сліди стародавнього поселення вікінгів

Територія, ймовірно була аналогом військової бази давньоскандинавських солдатів більше 1000 років тому. Відомо, що сліди виявлені біля стін Дублінського замку в Ірландії.

Це перше місто вікінгів IX століття, яке було виявлено в Ірландії, пише The History Blog.

З історичних даних відомо, що у 841 році давньоскандинавські воїни захопили гельське поселення під назвою Дубн Лінн ("Темний басейн"), де і розмістили приблизно 200 кораблів.

База була возвездена біля церкви Святого Михайла, побудованої у VI столітті.

Пройшли століття і на зазначеній території побудували сільськогосподарську ферму, а у ХІХ столітті тут було щось на кшталт поліцейської дільниці з камерами для ув'язнених.

Нагадаємо, археологи знайшли «загублене місто» в Камбоджі, завдяки багаторічному лазерному скануванню і наземних зйомок для картографування.

Махендрапарвата була однією з перших столиць Кхмерської імперії, яка існувала з 9 по 15 століття нашої ери, проте більша частина інформації про це місто, відбувається з написаних джерел. Тому його називали «втраченим містом».

Тепер вчені стверджують, що точно визначили місце розташування Махендрапарвати. Так, столиця восьмого по дев'яте століття — розташована на масиві Пном Кулен.

Нагадаємо також, що вчені з Мічиганського університету дійшли до висновку, що люди, які жили в пустелі Калахарі 30 тисяч років тому, мали власну соціальну мережу.

Археологи проаналізували бісер, який був зроблений з яєчної шкаралупи страуса людьми, що жили в Калахарі. Таким чином стало зрозуміло, що племена вступали в партнерські відносини з родичами на інших територіях, як близьких, так і далеких і вони допомагали один одному у важкі часи.

Раніше повідомлялося, що знайдені останки раритетної комахи, яка жила в епоху динозаврів.

Цей факт зайвий раз доводить, що таргани не тільки жили в часи динозаврів, але і пережили льодовикові періоди, а також застали глобальне потепління та вимирання інших рідкісних тварин.

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