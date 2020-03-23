"Важкий час для всіх нас..."

Трагедія в сім'ї відомої британської актриси – її батько помер на лікарняному ліжку через коронавірус

Небезпечна інфекція скосила літнього чоловіка, який через вік мав безліч проблем зі здоров'ям – раніше у нього виявили хворобу Паркінсона. Про це пише Politeka.net з посиланням на публікації зірки "Трансформерів" Софії Майлс в Twitter:

«RIP Пітер Майлс.

Мій дорогий тато помер кілька годин тому. Це був Коронавірус, який забрав його», - сказано в повідомленні. Раніше артистка опублікувала архівне фото з батьком і братом, щоб підтримати тоді ще живого тата:

«Мій батько, мій брат і я. Гарний спогад, щоб поділитися, враховуючи те, що тато переживає зараз».

Також на сторінці актриси чимало повідомлень із співчуттями її горю, крім того, багато користувачів наполягають на тому, щоб люди на прикладі зірки, точніше, її сім'ї все-таки поставилися до вірусу серйозно і нехай цей факт смерті чоловіка буде застереженням для всих тих, хто порушує карантин і взагалі не визнає проблему пандемії в світі:

«Дивіться всі, всим знайомим покажіть, всім тим, хто не сприймає коронавірус всерйоз. Це те, що поставлено на карту…».

Раніше ми повідомляли, що британську королеву Єлизавету та її чоловіка принца Філіпа тимчасово ізолювали у різних маєтках Віндзорської династії.

Такі заходи зробили з-за того, що в Букінгемському палаці перебуває безліч людей, а це є небезпечним для королівської сім'ї у зв'язку з поширенням коронавіруса.

Нагадаємо, Єлизавета II звернулася до нації. Вона нагадала про важливість змінити звичний образ життя заради захисту уразливих перед недугою. Вона закликала знайти новий спосіб зв'язку з рідними і близькими, а також порадила забезпечити їм безпеку.

"Ми надзвичайно вдячні нашим досвідченим вченим, лікарям, працівникам екстрених та громадських служб, але зараз, як ніколи в недавньому минулому, ми всі повинні проявити себе як особистості сьогодні, в найближчі дні, тижні і місяці. Багато хто з нас повинні будуть знайти нові способи підтримувати зв'язок один з одним і переконуватися, що близькі люди знаходяться в безпеці. Я впевнена, що ми впораємося з цим завданням. А ви можете бути впевнені, що моя сім'я і я готові відіграти в цьому свою роль", - резюмувала монарх у своєму зверненні після від'їзду.

Нагадаємо, Куриленко, Хенкс та інші зірки, які захворіли коронавірусом: фото з «ув'язнення»

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