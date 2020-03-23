"Тяжелое время для всех нас..."

Трагедия в семье известной британской актрисы – ее отец скончался на больничной койке из-за коронавируса

Опасная инфекция скосила пожилого мужчину, который в силу возраста имел множество проблем со здоровьем – ранее у него обнаружили болезнь Паркинсона. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикации звезды "Трансформеров" Софии Майлс в Twitter:

«RIP Питер Майлс.

Мой дорогой папа умер несколько часов назад. Это был Коронавирус, который забрал его», - сказано в сообщении. Ранее артистка опубликовала архивное фото с отцом и братом, чтобы поддержать тогда еще живого папу:

«Мой отец, мой брат и я. Хорошее воспоминание, чтобы поделиться, учитывая то, что папа переживает сейчас».

Также на странице актрисы немало сообщений с соболезнованиями ее горю, кроме того, многие пользователи настаивают на том, чтобы люди на примере звезды, точнее, ее семьи все-таки отнеслись к вирусу серьезно и пусть этот факт смерти пожилого человека будет предостережением для всех тех, кто нарушает карантин и вообще не признает проблему пандемии в мире:

«Смотрите все, всем знакомым покажите, всем тем, кто не воспринимает коронавирус всерьез. Это то, что поставлено на карту…».

Ранее мы сообщали, что британскую королеву Елизавету и ее мужа принца Филиппа временно изолировали в разных поместьях Виндзорской династии.

Такие меры предприняли из-за того, что в Букингемском дворце пребывает множество людей, а это является небезопасным для королевской семьи в связи с распространением коронавируса.

Напомним, Елизавета II обратилась к нации. Она напомнила, что в сложившейся сложной ситуации нужно изменить привычный образ жизни ради защиты уязвимых перед недугом. Королевапризвала найти новый способ связи с родными и близкими, а также посоветовала обеспечить им безопасность.

"Мы чрезвычайно благодарны нашим опытным ученым, практикующим врачам, сотрудникам экстренных и общественных служб, но сейчас, как никогда в недавнем прошлом, мы все должны проявить себя как личности — сегодня, в ближайшие дни, недели и месяцы. Многие из нас должны будут найти новые способы поддерживать связь друг с другом и убеждаться, что близкие люди находятся в безопасности. Я уверена, что мы справимся с этой задачей. А вы можете быть уверены, что моя семья и я готовы сыграть в этом свою роль", - резюмировала монарх в своем обращении после отъезда.

Напомним, Куриленко, Хенкс и другие звезды, которые заболели коронавирусом: фото с «заточения»

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