Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов заявив, що українців чекає нібито нестерпне майбутнє через зраду Росії

Таку маразматичну заяву "головний блазень Кремля" видав в ефірі своєї програми "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі Росія 1.

За його словами, подіями останніх шести років українці нібито самостійно наблизили свою країну до неминучої загибелі, дарма віддаливши її від Росії.

Він також звинуватив українців у тому, що вони нібито знищили свою країну в той момент, коли вийшли на Майдан. Скандальний пропагандист заявив, що нібито нічого, крім трагічних і жахливих результатів українці не отримали в результаті. Та й втратили Росію назавжди.

"Варто було втратити найбільший ринок, який знаходиться по сусідству, російський? Який годував і давав феноменальні можливості економічного зростання? Варто було проводити ось цей ідіотизм з знущанням над власною історією і втоптувати могили своїх предків? Якщо ви відповідаєте на це "так", ну, ваша доля буде сумна. Зрадники в цьому світі живуть погано. Прокиньтеся, громадяни України!" - загрозливо висловився топ-пропагандист Соловйов.

Також раніше повідомлялося, що один з найбільш скандальних пропагандистів Кремля Володимир Соловйов у приступі істерики жорстко накинувся на комуністів через Україну.

Так, топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов посипав бурхливими заявами після того, як російські комуністи звинуватили телеведучого і його колег-пропагандистів в тому, що вони спеціально роблять все можливе, щоб ворожнеча між Україною і Росією ніколи не закінчувалася.