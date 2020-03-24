Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов заявив, що українців чекає нібито нестерпне майбутнє через зраду Росії
Таку маразматичну заяву "головний блазень Кремля" видав в ефірі своєї програми "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі Росія 1.
За його словами, подіями останніх шести років українці нібито самостійно наблизили свою країну до неминучої загибелі, дарма віддаливши її від Росії.
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Він також звинуватив українців у тому, що вони нібито знищили свою країну в той момент, коли вийшли на Майдан. Скандальний пропагандист заявив, що нібито нічого, крім трагічних і жахливих результатів українці не отримали в результаті. Та й втратили Росію назавжди.
"Варто було втратити найбільший ринок, який знаходиться по сусідству, російський? Який годував і давав феноменальні можливості економічного зростання? Варто було проводити ось цей ідіотизм з знущанням над власною історією і втоптувати могили своїх предків? Якщо ви відповідаєте на це "так", ну, ваша доля буде сумна. Зрадники в цьому світі живуть погано. Прокиньтеся, громадяни України!" - загрозливо висловився топ-пропагандист Соловйов.
Також раніше повідомлялося, що один з найбільш скандальних пропагандистів Кремля Володимир Соловйов у приступі істерики жорстко накинувся на комуністів через Україну.
Так, топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов посипав бурхливими заявами після того, як російські комуністи звинуватили телеведучого і його колег-пропагандистів в тому, що вони спеціально роблять все можливе, щоб ворожнеча між Україною і Росією ніколи не закінчувалася.