Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что украинцев ждет якобы невыносимое будущее из-за предательства России

Такое маразматическое заявление "главный шут Кремля" выдал в эфире своей программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале Россия 1.

По его словам, событиями последних шести лет украинцы якобы самостоятельно приблизили свою страну к неминуемой гибели, зря отдалив ее от России.

Он также обвинил украинцев в том, что они якобы уничтожили свою страну в тот момент, когда вышли на Майдан. Скандальный пропагандист заявил, что якобы ничего, кроме трагических и ужасных результатов украинцы не получили в итоге. Да и потеряли Россию навсегда.

"Стоило потерять крупнейший рынок, который находится по соседству, российский? Который кормил и давал феноменальные возможности экономического роста? Стоило проводить вот этот идиотизм с издевательством над собственной историей и втаптывать могилы своих предков? Если вы отвечаете на это "да", ну, судьба ваша будет печальна. Предатели в этом мире живут плохо. Очнитесь, граждане Украины!" - угрожающе высказался обиженный топ-пропагандист Соловьев.

Также ранее сообщалось, что один из самых скандальных пропагандистов Кремля Владимир Соловьев в приступе истерики жестко набросился на коммунистов из-за Украины.

Так, топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев посыпал бурными заявлениями после того, как российские коммунисты обвинили телеведущего и его коллег-пропагандистов в том, что они специально делают все возможное, чтобы вражда между Украиной и Россией никогда не заканчивалась.