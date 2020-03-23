Російський пропагандист Володимир Соловйов розкритикував життя в окупованому Криму, а також назвав жителів півострова "сволотою"

Таку скандальну заяву він зробив в програмі "Повний контакт" радіостанції "Вести FM". За його словами, на півострові надто високі ціни, несумірні з рівнем інфраструктури і сервісу, передає видання Примечания.

"Дивишся на ціни в Криму, Сочі - і виникає питання: ви в своєму розумі?… У Туреччині у рази дешевше, в Італії дешевше, усюди у світі дешевше. Ви що, оборзіли? За рахунок чого такі ціни просите, ви що, раптом всі різко готувати навчилися? Ви тепер розумієте, що таке сервіс? Ви побудували чудову інфраструктуру? Ви навели чистоту? Перестали срати в море, каналізацію туди перестали тягнути? З чого ви здуріли?", - обурився топ-пропагандист.

На його думку, щоб у Криму було добре, треба все будувати за розумними цінами", "бити по руках" тих, хто краде бюджетні гроші, а також ввести на півострів дивізії імені Дзержинського (Нацгвардію прим.ред.) і "прорідити" шкідників.

Також раніше повідомлялося, що один з найбільш скандальних пропагандистів Кремля Володимир Соловйов у приступі істерики жорстко накинувся на комуністів через Україну.

Так, топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов посипав бурхливими заявами після того, як російські комуністи звинуватили телеведучого і його колег-пропагандистів в тому, що вони спеціально роблять все можливе, щоб ворожнеча між Україною і Росією ніколи не закінчувалася.