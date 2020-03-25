Все к этому идет!

Известный астролог Влад Росс предупредил о новой напасти, с которой уже скоро может столкнуться наша планета

На своей странице в Фейсбуке он написал, что в Атлантическом океане может произойти сокрушительное цунами, передает Politeka.

Причиной этого Росс называет возможное падение осколка астероида, которое, по подсчетам, произойдет 29 апреля. Астролог подчеркнул, что предсказал это в своем прогнозе на 2020 год.

В комментариях к публикации он отметил, что в этот период советует находится подальше от восточного побережья США, поскольку вследствие цунами сильно зацепит Нью-Йорк.

Ранее мы писали о том, что ранее Росс утверждал: падение астероида изменит мир даже больше, чем коронавирус.

По его словам, настоящим предвестником катастрофы стала юная эко-активистка Грета Тунберг. Ее появление в информационном поле перед эпидемией Влад Росс считает неслучайным.

«Появилась Грета Тунберг, которая, как ведьма, была предвестником глобальной катастрофы. Она говорила, чтобы люди перестали гнаться за деньгами, больше заботились об экосистеме», - напомнил астролог.

Астролог отметил, что массовый карантин по миру уже привел к неожиданным последствиям. Например, в Венеции очистились каналы. Из-за отсутствия туристов вода стала прозрачной, там появилась рыба, прилетели лебеди. В Китае благодаря карантину стал чище воздух.

«Пандемия – будто предостережение нам свыше. Да, действительно, мир меняется. И вхождение королевских – самых больших планет – Сатурна и Юпитера в Водолей, действительно, меняет наш мир», - заявил астролог.

Напомним, что астролог рассказал, когда коронавирус уйдет из Украины: «Превратится в обычный грипп».

А еще Politeka писала, что землетрясение обрушилось на Европу в разгар карантина: кадры разрушений.

Также Politeka сообщала, что Путин может не дожить до 2023 года: астролог рассказал о большой революции в РФ.