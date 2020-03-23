Эпидемия коронавируса, масштабы которой так долго пытались скрывать в столице России, стала достоянием общественности и поразила цифрами

Только за последние сутки в Москве выявлен 71 случай заболевания, передает Politeka со ссылкой на росСМИ. Всего на территории РФ подтверждено 438 фактов заражения, однако вряд ли эти цифры можно считать объективными, учитывая, что во многих регионах не хватает средств для диагностики заболевания.

В свою очередь известный астролог Влад Росс прогнозирует белокаменной тяжелые времена.

«В Москве будет такая же пандемия как в Италии, точка невозврата пройдена! Заражены все районы столицы!», – написал он на своей странице в Фейсбуке.

В комментариях Росс также отметил, что власть Владимира Путина оказалась под угрозой, поскольку коронавирус может спровоцировать на территории РФ голодные бунты. По его словам, о референдуме по поправкам в Конституцию 22 апреля можно забыть, его не будет.

Его слова подтверждают и российские источники, которые сообщают, что из-за коронавируса голосование могут перенести на июнь.

Тем временем патриарх Кирилл утвердил текст специальной молитвы против коронавируса. Об этом сообщили на официальном сайте Московского патриархата. Всех пастырей церкви призвали «к усиленной молитве о преодолении болезни». Правда, слово «коронавирус» в молитве не упоминается.

Инициатива РПЦ вызвала бурную реакцию в сети. Люди шутят о том, что теперь Россия точно спасется от коронавирусной угрозы.

Отметим, что это не первая инициатива РПЦ по борьбе с вирусом. Ранее в Москве устраивали крестные ходы с молебном об избавлении от коронавируса.

Напомним, оккупанты решили пожертвовать жителями "ЛНР" ради 9 мая, границы перекрыты.

Как сообщала Politeka, оккупанты кинули жителей Донбасса в самое пекло коронавируса.

Также Politeka писала, что коронавирус в Украине ударил с новой силой, количество людей в больницах растет: все подробности.