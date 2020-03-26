Ученые из США обнаружили новый симптом коронавируса, который проявляется на ранних стадиях болезни

Воспалительные процессы в организме могут вызывать дискомфорт в области глаз. Такой симптом заметили офтальмологи из США, передает «РБК-Украина».

Отмечается, что в США, где количество инфицированных коронавирусом выросло до 69 тысяч человек, увеличилось количество жалоб на красноту, зуд и слезоточивость глаз.

«Красные и слезящиеся глаза могут быть ранним симптомом заражения коронавируса», - считают ученые.

Медики предостерегают людей не касаться грязными руками лица и глаз, так как именно таким образом можно занести инфекцию в организм. Лучше всего защищать глаза очками. При этом врачи отмечают, что дискомфорт в глазах не обязательно является симптом коронавируса. Но может быть одним из проявлений вместе с температурой и сухим кашлем.

Тем временем, в мире зафиксировано 472 тысячи заражений. Больше всего новых больных коронавирусом фиксируется в Италии, США и Испании. Более 21 тысячи человек скончалось от осложнений, вызванных болезнью.

В Украине состоянием на 26 марта инфицировано уже 145 человек, пятеро из них умерли. Кстати, на сайте my.ua можно отслеживать статистику по всем странам мира. Также на сайте представлена детальная информация о заболеваемости по регионам Украины.

Напомним, что коронавирус бьет с неожиданной стороны, появились новые данные: «Без симптомов».

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