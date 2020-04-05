Одному з музеїв у Шотландії ще у 1936 році подарували саркофаг, і тільки нещодавно стала відома його таємниця

Такий собі Вільям Бейлі купив саркофаг принцеси по імені Та-Кер-Хеб у куратора Єгипетського музею в Каїрі. Далі гроб перевезли до Шотландії, де він був у колекції музею.

Гробницю не розкривали більше ста років, проте археологи вирішили виправити цю ситуацію, пише Metro. Так, у 2013 році дослідники провели комп'ютерну томографию и рентгенограмму.

Саркофаг розкрили і виявили на внутрішній стороні кришки зображення богині Аментет, яку називають "Панною Заходу" в іпостасях.

Припускається, що Та-Кер-Хеб була принцесою, або жрицею в Фівах. Вона померла більше 3000 років тому. Гробницю принцеси в незапам'ятні часи розграбували, а мумія була пошкоджена, коли злодії шукали коштовності.

Зараз саркофаг консервують, щоб уникнути руйнувань, його та мумію принцеси планують додати в експозицію музею у 2022 році.

Нагадаємо, люди, що жили в пустелі Калахарі 30 тисяч років тому, мали власну соціальну мережу. Про це повідомили вчені Мічиганського університету.

Дослідники проаналізували бісер, який був зроблений з яєчної шкаралупи страуса, завдяки якому з'ясувалося, що племена вступали в партнерські відносини з родичами на інших територіях.

Раніше повідомлялося, що під час археологічних робіт в турецькій провінції Ерзурум експерти витягли з землі кам'яну стелу, яка нагадує людську фігуру.

Дослідники стверджують, що подібні монументи уособлюють безсмертя.

Стела була заввишки 123 см і шириною 45 сантиметрів. Такі символи встановлювалися на місцях поховань тюркських народів.

Нагадаємо, вчені випадково знайшли залишки стародавнього храму: «сліди згубив Єгипет фараона».

Як повідомляла Politeka, розкрита нова таємниця піраміди Хеопса, ошелешені навіть вчені: "Зберігалися сувої і...".

Також Politeka писала, що розкрита одна з головних таємниць Стародавнього Єгипту: "це диво, гробниця виявилася..."