Одному з музеїв у Шотландії ще у 1936 році подарували саркофаг, і тільки нещодавно стала відома його таємниця
Такий собі Вільям Бейлі купив саркофаг принцеси по імені Та-Кер-Хеб у куратора Єгипетського музею в Каїрі. Далі гроб перевезли до Шотландії, де він був у колекції музею.
Гробницю не розкривали більше ста років, проте археологи вирішили виправити цю ситуацію, пише Metro. Так, у 2013 році дослідники провели комп'ютерну томографию и рентгенограмму.
Саркофаг розкрили і виявили на внутрішній стороні кришки зображення богині Аментет, яку називають "Панною Заходу" в іпостасях.
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Припускається, що Та-Кер-Хеб була принцесою, або жрицею в Фівах. Вона померла більше 3000 років тому. Гробницю принцеси в незапам'ятні часи розграбували, а мумія була пошкоджена, коли злодії шукали коштовності.
Зараз саркофаг консервують, щоб уникнути руйнувань, його та мумію принцеси планують додати в експозицію музею у 2022 році.
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