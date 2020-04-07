Президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив розпустити уряд, якщо в аптеках не буде вистачати засобів індивідуального захисту

Про це повідомляє БЕЛТА.

«Я прем'єр-міністра [Сергія Румаса] і уряд попередив: якщо до кінця тижня відповідальні люди мені доповідають, що чогось не вистачає в аптеках, магазинах або лікарнях, особливо для захисту лікарів, — уряду не буде. Будуть працювати інші», — заявив Лукашенко.

Він доручив уряду оперативно вирішити проблеми з нестачею коштів індивідуального захисту.

«Це неподобство, що ми чогось не можемо зробити. Маску цю нещасну не можемо пошити для населення. Вони ж ідуть шарфами зачиняються (правильно роблять), але невже ми маску не можемо пошити?» — запитав Лукашенко.

Зазначимо, раніше білоруські медики анонімно зробили заяву щодо вірусу в країні. За їх словами, влада замовчує даний кількість заражених. Крім того, вони пожалось на недолік засобів захисту.

За офіційними даними, у Білорусі підтверджено 700 випадків зараження вірусом, 13 людей померли.

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