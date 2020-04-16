Президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів, для кого пандемія «уханьського» вірусу стане хорошим уроком

Голова сусідньої держави з самого початку вкрай скептично поставився до паніки навколо смертоносного вірусу, який вже охопив весь світ. Лукашенко не раз підкреслював, що не вважає загрозу такою великою, як її малюють ЗМІ. Втім, з'ясувалося, що президент Білорусі все ж вірить у те, що певні категорії людей зможуть винести урок з цієї ситуації.

За словами Лукашенка, мова йде про людей зі шкідливими звичками. Зокрема, президент Білорусі заявив, що зростаюча стурбованість у суспільстві, посилення заходів особистої гігієни та інші заходи профілактики зараження будуть хорошим уроком для білорусів, які до цього жили з шкідливими звичками.

«Для наркоманів і курців - це хороший урок. Ми це бачимо по важких захворюваннях пневмонією. І пневмонією, ускладненою коронавірусом. Це хороший урок - подумати про те, як організовувати своє життя після цієї так званої пандемії», - заявив Лукашенко.

У мережі активно обговорюють слова президента.

«А для трактористів?», «Бацька упирається у своєму ***********, у Білорусі вже більше заражених, ніж у нас», «Все це нісенітниця собача. Батюшки померлі навряд чи курили», «А як же лазня з трактором, вже не лікують?», - пишуть люди.

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