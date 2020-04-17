"Ні в якому разі розслаблятися не треба"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна успішно бореться з вірусом і навіть готовий відкривати школи

Як передає Politeka.net з посиланням на прес-службу Лукашенка, лідер акцентував увагу, що особливо ситуація з китайським вірусом покращилася в Мінську.

«Найголовніше — ми поки справляємося. Сьогодні маленький промінчик надії з'явився. Особливо в Мінську. У нас вже більше звільнилося ліжок, ніж ми госпіталізували людей. Найголовніше — не допустили сплеску», - заявив президент.

Задоволений станом справ, Лукашенко додав, що з наступного тижня можна припиняти карантин у навчальних закладах.

"Можуть десь займатися — нехай займаються (в школах, - ред.). Якщо в місті десь, то тиждень повинен піти на повільне втягування дітей до кінця тижня після Великодня в освітній процес. Треба поступово починати вчитися. Треба розкручувати цей процес".

Раніше Лукашенко заявляв, що в Білорусі з вірусом боряться "тракторами" - маючи на увазі, що праця і свіже повітря для сільськогосподарської країни - найкращі ліки. Очевидно, незважаючи на 40 летальних випадків та 4 203 підтверджених випадків станом на 17 квітня, Лукашенко все ж не спростовує свої попередні заяви про "трактори".

"У селі немає проблем. Всі на посівний, куди подіти дітей? І проблем там немає. Гострі респіраторні вірусні інфекції вже закінчилися", - заявив президент.

Лукашенко неодноразово розносив влади інших країн за надмірні, на його погляд, заходи щодо профілактики вірусу - через що сам наривався на жорстку критику.

"У той же час (критикують, - ред.), не знаючи про те, як ми взагалі живемо тут і як боремося. Особливо наші рідні брати на сході вже так стурбовані... Тому ні в якому разі розслаблятися не треба. Не те що друзів, а навіть співчуваючих у нас в світі дуже мало… Не тим шляхом пішли, бачте. Щоб йти шляхом Білорусі, треба мати систему. А систему, навіть у пострадянських республіках, крім нас, зруйнували геть", - похвалився Лукашенко системою охорони здоров'я Білорусі, яка, на його думку, відрізняється найбільшою ефективністю серед пострадянських країн.

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