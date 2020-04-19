Президент Білорусі Олександр Лукашенко поскаржився на тиск з-за карантину в країні, який не ввели

Лукашенко зазначив, що на Білорусь сильно тиснуть, в особливості, на президента. Він упевнений, що будуть обговорювати ще пропуску, самоізоляцію, коменданский годину та інше. Про це він сказав під час виступу на заводі, передає Politeka.

"Ви бачите, яка сьогодні тиск на Білорусь і насамперед на президента. Вже тільки лінива, паршива собака не дзявкає з-під паркану в мою сторону. Я завжди кажу: зачекайте, зачекайте, не поспішайте. Прийде час, ми обговоримо і пропуску, і самоізоляцію, і карантин, і комендантську годину, що від мене вимагали ввести комендантську годину, карантин, закрити вас у ваших господарствах там, в будинках, щоб взагалі не висовували носа", - сказав президент.

Лідер Білорусі додав, що влада пішла по важкому сценарієм боротьби з вірусом. Лукашенко заявляє, що при виявленні одного хворого відразу намагаються ізолювати всіх контактних осіб.

"Ми осередково, точково працювали, ми не йшли фронтом, оточуючи ваш селище прекрасний, заганяючи вас в будинку. Я відразу відмовився від такого шляху, сьогодні отримую", - уклав Батько.

Додамо, що за останньою інформацією, в Білорусі вже заразилися майже п'ять тисяч осіб. 42 людини вже померли за сучасного вірусу.

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