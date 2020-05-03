Президент Білорусі Олександр Лукашенко досі не здав тест на китайський вірус

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на білоруські ЗМІ.

На сьогодні у Білорусі кількість заражених становить 15 828, видужали 3117, а померли від вірусу 97 осіб. Приріст за добу склав 911 хворих. У свою чергу, за словами прес-секретаря президента Наталії Ейсмонт, глава держави почувається добре, і тому в тесті на коронавірус немає ніякої необхідності.

За словами Эймонт, Лукашенко фактично живе в селі за містом, він багато років не змінював своїх звичок, дотримується здорового способу життя, завдяки чому у нього хороший імунітет і відмінне самопочуття.

«І в зв'язку з цим необхідності робити тест немає», - підкреслила прес-секретар.

Так це чи ні, достеменно невідомо. Проте раніше в пресі з'явилася інформація, що один з членів президентської хокейної команди підхопив Covid-19. Крім того, на Великдень Лукашенко їздив у монастир, який був закритий через епідеміологічну обстановку.

Як відомо, президент Білорусі вперто не бажає вводити в країні карантин через коронавірус. За його словами, йому вже з усіх сторін натякають на те, що пора б вживати якіхось заходів, але у глави держави свій аргумент на цю тему.

«Треба ввести карантин – введемо карантин, треба комендантську годину — введемо комендантську годину. Що за проблема ввести комендантську годину? Але треба це нашим людям? Нам зараз це не треба. Зараз немає у нас такої необхідності… Нас зараз багато підштовхують, давай Лукашенко, такий-сякий, вводь карантин… Люди добрі, та мене білоруси на вила піднімуть…», – заявив Олександр Лукашенко журналістам.

Нагадаємо, ситуація в Білорусі на межі, Лукашенко готовий карати за маски і антисептики.

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