Колишній канцлер Німеччини і друг Володимира Путіна Герхард Шрьодер вважає, що продовження санкцій проти Росії не має сенсу
Таку заяву він зробив в інтерв'ю виданню Tagesspiegel.
Крім того, Шредер впевнений, що РФ вже не поверне Україні Кримський півострів.
"Той, хто думає, що санкціями можна змусити Росію щось зробити, то помиляється. Жоден російський президент ніколи не поверне Крим Україні. Це реальність", - упевнений Шредер.
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З приводу Донбасу він упевнений, що настане мир тільки за умови федералізації України.
Раніше колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер підтримав РФ в будівництві газопроводу Nord Stream 2.
«Північний потік-2 — це той проект, який може бути введений в експлуатацію вже в кінці року. Але є проблема — це, очевидно, політика Данії. Це пов'язано з політичним тиском США», – заявив Шредер, коментуючи позицію Копенгагена.
Соратник президента Росії Володимира Путіна також додав, що майбутні в поточному році вибори в Данії можуть змінити ситуацію і дозволити закінчити укладання путінського газопроводу в обхід України в строк.
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