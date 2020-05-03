"З одного боку, вони викликають історичні спогади в Росії, а з іншого - не змінюють російську політику ... Особливо зараз, коли ми вступаємо з-за коронакризиса у важкі економічні часи, нам потрібно більше співробітництва. Тому безглузді санкції повинні зникнути", - зазначив він.

Крім того, Шредер впевнений, що РФ вже не поверне Україні Кримський півострів.

"Той, хто думає, що санкціями можна змусити Росію щось зробити, то помиляється. Жоден російський президент ніколи не поверне Крим Україні. Це реальність", - упевнений Шредер.

З приводу Донбасу він упевнений, що настане мир тільки за умови федералізації України.

Раніше колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер підтримав РФ в будівництві газопроводу Nord Stream 2.

«Північний потік-2 — це той проект, який може бути введений в експлуатацію вже в кінці року. Але є проблема — це, очевидно, політика Данії. Це пов'язано з політичним тиском США», – заявив Шредер, коментуючи позицію Копенгагена.

Соратник президента Росії Володимира Путіна також додав, що майбутні в поточному році вибори в Данії можуть змінити ситуацію і дозволити закінчити укладання путінського газопроводу в обхід України в строк.

Нагадаємо, Путіна засікли за ганебним заняттям, кадри потрапили в мережу.

Як повідомляла Politeka, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

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