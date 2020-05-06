Екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі може отримати нову топ-посаду

Цю інформацію у своєму Facebook повідомив журналіст та блогер Юрій Бутусов, передає Politeka.net.

За його словами, не виключено, що Михайло Саакашвілі буде призначений секретарем Національної ради реформ.

Бутусов стверджує, що повноваження екс-президента Грузії на цій посаді можуть розширити, завдяки чому він зможе брати участь у засіданнях Кабінету міністрів.

"6 травня очікується указ президента про призначення Саакашвілі секретарем Національної ради реформ, головою якого є Володимир Зеленський", - підкреслив журналіст.

Бутусов зазначає, що попередня посада, яку пропонували Михайлу Саакашвілі – віце-прем'єра – була офіційно вище, однак і тепер доступ до інформаційного простору у політика буде хорошим.

"Зеленський дає Саакашвілі державний статус, майданчик для озвучування ініціатив або критики і необмежені можливості коментувати будь-які державні питання на телеканалах", – резюмував

Якщо Володимир Зеленський видасть указ про топ-призначення Саакашвілі, то він, таким чином, кине виклик Грузії, яка хотіла оголосити дипломатичну війну Києву.

Більш того, з 6 травня в Україні, найімовірніше, почне роботу новий голова Національної ради реформ.

Раніше багато експертів зійшлися на думці, що призначення Саакашвілі - це необдуманий і ризикований крок, адже реакція Грузії буде негайною.

Після інформації про те, що Саакашвілі можуть призначити в Кабмін, Грузія перейшла до погроз Україні. Як зазначив грузинський посол, подібне призначення буде розцінено Тбілісі як "недружній крок Києва".

Більш того, в ЗМІ з'явилася інформація, що Тбілісі може оголосити Україні дипломатичну війну і вислати свого посла з країни.

На умови Грузії вже встигли відреагувати у Верховній Раді. За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, демарш Тбілісі можна розцінювати як втручання в суверенітет України.

"Коли хтось, інша країна, будь-яка країна, велика чи маленька, буде нам казати: ми будемо відкликати посла або робити якийсь дипломатичний тиск просто через призначення будь-якої людини, громадянина України, в уряд, то це ми не будемо допускати. Я вважаю, що це політично взагалі неможливо, ми суверенна країна, треба поважати суверенітет інших країн. Ніхто не повинен робити який-небудь тиск на нашому суверенітету і призначень, які ми робимо", - заявив нардеп після погроз з боку Тбілісі.

Нагадаємо, що Саакашвілі отримає топ-посаду в Кабміні, Зеленський дав відмашку: «Вже в п'ятницю…».

Як повідомляла Politeka, в Україні, на відміну від Грузії, поки не знали, що таке жити без світла – Саакашвілі про енергетичну кризу.

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