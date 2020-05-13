Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що парад на 9 травня допоміг людям оздоровитися

Як повідомляє Politeka.net, про це глава держави розповів під час робочої наради.

В той час, як в усьому світі дотримуються карантин через пандемію і скасовують масові заходи, Олександр Лукашенко влаштував парад з нагоди Дня перемоги. Тепер же президент похвалився його "цілющі" властивості:

"Скажу з приводу параду. Абсолютно був переконаний, що люди знаходяться на повітрі, це не гірше, ніж вони там десь будуть зачинені. Це військові люди були, дуже багато, перехворіли".

Олександр Лукашенко зізнався, що побоювався спалаху хвороби через китайського вірусу. За його словами, в столиці спостерігається прямо протилежний результат - захворюваність знизилася.

"Ну і що ми отримали? У Мінську значно - вчора у два рази - зниження пневмоній. І я вчора перехрестився: дай Бог, щоб ми і далі так по пневмоній пройшлися. В тому плані, що ми госпіталізували і виписали людей, і у нас пішло в мінус", - заявив Олександр Лукашенко.

Раніше Олександр Лукашенко пафосно виправдався за проведення параду під час пандемії. За словами президента, у білорусів просто не було іншого вибору. У своєму зверненні він закликав не засуджувати Білорусь.

Нагадаємо, Лукашенко зізнався, як переміг Путіна: "Ми не говоримо, що бога за бороду взяли, але...".

Як повідомляла Politeka, осмілілий Лукашенко в розпал епідемії дав Путіну урок патріотизму.

Також Politeka писала, що Лукашенко ошелешив витівкою в розпал пандемії, відео безумства: "Ми просто не могли інакше".