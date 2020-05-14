Прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков опинився в лікарні з двобічною пневмонією та позитивним тестом на китайський вірус

Симптоми у вигляді підвищеної температури проявилися у Пєскова під час домашньої самоізоляції. Вже в лікарні томограф показав пневмонію. До речі, вірус виявили не тільки у нього самого, але ще й у дружини, фігуристки Тетяни Навки.

Пєсков розповів виданню "Комерсант", про те, як себе почуває:

"Зараз лікуються вдома навіть з пневмонією, якщо вона, наприклад, одностороння.. Коли вона двостороння, вибору немає (потрібна госпіталізація - ред.)... І тут ще особливість у тому, що твої легені не стільки сам вірус пожирає, скільки твій організм. Тобто починається гормональний шторм, і імунна система намагається цей вірус перемогти. І разом з вірусом починає пожирати легені", - поділився хворий.

Пєсков припустив, що заразився від колеги, у якого також виявили китайський вірус і з яким він встиг поспілкуватися.

Речник Путіна пояснив, що незважаючи на це, в Кремлі з карантинними заходами все строго - тому вірус досі не торкнув президента.

"У нас немає зараз ніяких великих нарад, всі говорять один з одним за різними видами зв'язку, всі використовують індивідуальні засоби захисту, один до одного в кабінети не ходять. – Документи, вхідні-вихідні, обробляються спеціальними дезінфікуючими спреями", - повідомив Пєсков і додав, що в Кремлі "очно не контактували вже більше місяця".

Раніше ми повідомляли, дружина Пєскова Тетяна Навка розповіла про те, як проходить їх лікування.

"Я практично за два дні приходжу в себе, у мене нормалізувалося все: і кров, і температури нема. Кажуть, що жінки легше переносять це, напевно, це правда. Дмитро Сергійович теж під контролем, з ним все в порядку. Лікуємося. Ми в лікарні..."

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