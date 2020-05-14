Актриса театру і кіно Наталія Фатєєва розкритикувала російські влади
Слова легенди радянського кіно наводять російські ЗМІ.
За її словами, в РФ приймаються "безглузді" закони.
"Мені соромно за Росію, соромно за свою Батьківщину. У що перетворилася країна? Нічого хорошого очікувати не варто поки повністю не зміниться влада. А такого, можливо, ніколи не станеться. Приймаються безглузді закони. Тепер за образу влади можуть притягнути до кримінальної відповідальності. І як же тоді висловлювати свою думку? Де ж свобода слова?", - обурювалася Фадєєва.
Раніше в одному з інтерв'ю вона заявила, що в Росії в останні роки до незалежної України ставляться з глузуванням і зарозумілістю.
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"Це комплекс неповноцінності. У нас манія величі. Нескінченно слово «великий», від якого мене нудить. Божевільна заздрість. І чомусь вважають, що їм всі зобов'язані. Я, наприклад, щаслива, що Грузія – незалежна країна. Я щаслива, що Україна проходить важкий шлях, але вона незалежна країна, і ніколи не буде по-іншому! Тут можна говорити все, що завгодно", - зазначила актриса.
Раніше російська актриса Лія Ахеджакова заявила, що Росія безцеремонно вкрала територію України.
Нагадаємо, що Меньшов виправдав окупацію Донбасу російськими бойовиками.
Як повідомляла Politeka, російський поет присоромив окупантів за агресію проти України.
Також Politeka писала, що Макаревич підколов Путіна за "любов" до Донбасу.