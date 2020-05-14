Актриса театру і кіно Наталія Фатєєва розкритикувала російські влади

Слова легенди радянського кіно наводять російські ЗМІ.



За її словами, в РФ приймаються "безглузді" закони.



"Мені соромно за Росію, соромно за свою Батьківщину. У що перетворилася країна? Нічого хорошого очікувати не варто поки повністю не зміниться влада. А такого, можливо, ніколи не станеться. Приймаються безглузді закони. Тепер за образу влади можуть притягнути до кримінальної відповідальності. І як же тоді висловлювати свою думку? Де ж свобода слова?", - обурювалася Фадєєва.

Раніше в одному з інтерв'ю вона заявила, що в Росії в останні роки до незалежної України ставляться з глузуванням і зарозумілістю.

"Це комплекс неповноцінності. У нас манія величі. Нескінченно слово «великий», від якого мене нудить. Божевільна заздрість. І чомусь вважають, що їм всі зобов'язані. Я, наприклад, щаслива, що Грузія – незалежна країна. Я щаслива, що Україна проходить важкий шлях, але вона незалежна країна, і ніколи не буде по-іншому! Тут можна говорити все, що завгодно", - зазначила актриса.

Раніше російська актриса Лія Ахеджакова заявила, що Росія безцеремонно вкрала територію України.