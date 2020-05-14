Актриса театра и кино Наталья Фатеева раскритиковала российские власти

Слова легенды советского кино приводят российские СМИ.

По ее словам, в РФ принимаются "нелепые" законы.

"Мне стыдно за Россию, стыдно за свою Родину. Во что превратилась страна? Ничего хорошего ожидать не стоит пока полностью не сменится власть. А такого возможно никогда не произойдет. Принимаются нелепые законы. Теперь за оскорбление власти могут привлечь к уголовной ответственности. И как же тогда высказывать свое мнение? Где же свобода слова?", - негодовала Фадеева.

Ранее в одном из интервью она заявила, что в России в последние годы к независимой Украине относятся с издевкой и высокомерием.

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"Это комплекс неполноценности. У нас мания величия. Бесконечно слово «великий», от которого меня тошнит. Безумная зависть. И почему-то считают, что им все обязаны. Я, например, счастлива, что Грузия – независимая страна. Я счастлива, что Украина проходит тяжелый путь, но она независимая страна, и никогда не будет по-другому! Тут можно говорить все, что угодно", - отметила актриса.

Ранее российская актриса Лия Ахеджакова заявила, что Россия бесцеремонно украла территорию Украины.

Будучи россиянкой, осуждает аннексию Крыма со стороны Российской Федерации. Она сравнивает действия россиян с кражей жилплощади у человека, который столкнулся с серьезными проблемами.

Напомним, что Меньшов оправдал оккупацию Донбасса российскими боевиками. 

Как сообщала Politeka, российский поэт пристыдил оккупантов за агрессию против Украины.

Также Politeka писала, что Макаревич подколол Путина за "любовь" к Донбассу.

 