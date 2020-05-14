Актриса театра и кино Наталья Фатеева раскритиковала российские власти
Слова легенды советского кино приводят российские СМИ.
По ее словам, в РФ принимаются "нелепые" законы.
"Мне стыдно за Россию, стыдно за свою Родину. Во что превратилась страна? Ничего хорошего ожидать не стоит пока полностью не сменится власть. А такого возможно никогда не произойдет. Принимаются нелепые законы. Теперь за оскорбление власти могут привлечь к уголовной ответственности. И как же тогда высказывать свое мнение? Где же свобода слова?", - негодовала Фадеева.
Ранее в одном из интервью она заявила, что в России в последние годы к независимой Украине относятся с издевкой и высокомерием.
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"Это комплекс неполноценности. У нас мания величия. Бесконечно слово «великий», от которого меня тошнит. Безумная зависть. И почему-то считают, что им все обязаны. Я, например, счастлива, что Грузия – независимая страна. Я счастлива, что Украина проходит тяжелый путь, но она независимая страна, и никогда не будет по-другому! Тут можно говорить все, что угодно", - отметила актриса.
Ранее российская актриса Лия Ахеджакова заявила, что Россия бесцеремонно украла территорию Украины.
Напомним, что Меньшов оправдал оккупацию Донбасса российскими боевиками.
Как сообщала Politeka, российский поэт пристыдил оккупантов за агрессию против Украины.
Также Politeka писала, что Макаревич подколол Путина за "любовь" к Донбассу.