Російський актор Борис Щербаков жорстко висловився щодо Донбасу

Радянський і російський актор театру і кіно, телеведучий і народний артист Росії Борис Щербаков не раз їздив на окуповану територію Криму, а також робив пропагандистські заяви.

В 2015 році він підтримав агресивну політику Росії проти України. Таку заяву він озвучив в інтерв'ю для російських ЗМІ.

Так, на питання, що він думає про ситуацію в Україні той відповів, що політика Росії щодо України абсолютно правильна, і, більш того, єдино вірна.

"Я думаю, що політика Росії щодо України абсолютно правильна, і, більш того, єдино вірна", - заявив Щербаков.

Крім того, актор також заявив, що йому по душі санкції західних країн, введені проти Росії через її зовнішню політику.

"Я вам чесно скажу, ці санкції, які ввів Захід проти нас, мені, наприклад, дуже подобаються. Я розумію, що жителі Росії, напевно, будуть жити бідніше, зростуть податки, але зате у верхівки нашої, у того ж уряду, зачешеться дупа. І вони почнуть, нарешті, розвивати економіку", - заявив актор.

До речі, Україна отримає назад і Крим, і Донбас.

Таку думку в інтерв'ю «112.ua» озвучив російський публіцист і журналіст Олександр Невзоров.

За його словами, Росія не має ні кадрових, ні фінансових можливостей тягнути цей тягар.

«На прикладі Донбасу ми бачимо, що це все замишлялося як красива романтична історія поширення російського світу. Але, знову-таки, все вперлося в те, що немає виконавців цієї ідеї російського миру, і замість якихось московських лицарів у сяючих обладунках туди прийшли просто урки, просто кримінальники різного ступеня романтичності, не здатні ні на що, крім як терором утримувати ситуацію, забивати підвали трупами», – пояснив він.

Невзоров підкреслює, що все це не може тривати довго. Так, на його думку, Донбас закінчиться природним способом. Рано чи пізно ватажків бойовиків зажадають в України чи у Росії «мільйон доларів, ящик горілки, блондинку в панчохах і вертоліт».

«Просто на цьому все закінчиться, точно так само, як завжди це закінчується у терористів», – резюмував журналіст.

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