Масові протести в Сполучених Штатах набирають обертів з кожним днем
Про це пише Politeka.net.
Стало відомо про НП, яка сталася в американському Сіетлі.
Так, легковий автомобіль в'їхав у натовп протестувальників, після чого водій транспортного засобу почав стріляти по людях.
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Як пишуть росЗМІ у своїх Telegram-каналах, поліцейські оперативно затримали водія автомобіля. В результаті стрілянини в Сіетлі постраждала одна людина: вона знаходиться в стабільному стані під наглядом медиків.
В даний час місцеві силовики ведуть розслідування події. Про мотиви затриманого, який в'їхав на автомобілі в натовп і відкрив вогонь по протестувальниках, не повідомляється.
Нагадаємо, США охопили масові протести після того, як під час затримання один з поліцейських Міннеаполіса (штат Міннесота) повалив 46-річного Джорджа Флойда на асфальт обличчям вниз і став йому коліном на шию.
В такому положенні Флойд провів близько семи хвилин, повторюючи: «Не можу дихати». Згодом чоловік помер у реанімації, а відео його затримання потрапило в інтернет. Офіцер поліції Дерек Човин, який брав участь у затриманні Флойда, заарештований.
Пізніше масові протести переросли у заворушення, в ході яких "протестувальники" грабували і підпалювали магазини.
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