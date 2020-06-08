Скандальний російський актор Михайло Єфремов розбився в центрі Москви, вилетівши на своєму позашляховику на зустрічну смугу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на російські ЗМІ.

«Відомий російський актор Михайло Єфремов потрапив в серйозну аварію в центрі Москви. За попередніми даними, в ДТП постраждали кілька людей», - йдеться в повідомленні.

Пізніше з'явилися кадри, зняті вже з місця інциденту: Єфремов сидить п'яний на бардюре, а оператор розповідає, що він погрожував їх «ушатать».

«Пі**рас, він трохи нас лише що не ушатал. Машину ушатал», - сказав він.

Крім того, в кадр також потрапила машина постраждалих – легковик «ВАЗ». Як можна помітити, людей там затиснуло. Їх будуть діставати рятувальники за допомогою спеціального обладнання.

Обережно! На кадрах присутня ненормативна лексика!

«Людина жива. Сподіваюся, буде жити», - підписані кадри.

Самого актора відвели в машину правоохоронців.

До цього ми писали, що знаменитий російський актор і сатирик Михайло Єфремов висміяв думки глави РФ Володимира Путіна напередодні 9 травня.

Виступаючи в черговий раз перед публікою, він прочитав новий вірш про те, чим зараз забита голова російського президента.

За словами артиста, російський президент розмірковує про те, чому ніхто зі світових лідерів не складе йому компанію на Мавзолеї під час параду 9 травня, і він повинен задовольнятися тим, що навколо нього «різноманітна фігня».

Нагадаємо, Єфремов назвав переломний рік в історії Росії.

Як повідомляла Politeka, Єфремов без сорому припечатав росіян.