Олександр Лукашенко виступив зі скандальним закликом перевіряти компанії «пузатих буржуїв» у Білорусі

Напередодні президентських виборів у сусідній країні нинішній голова держави все частіше виступає з досить суперечливими заявами. Так, в цей раз він розповів про те, що постійно отримує скарги на приватні компанії, які нібито звільняють людей за політичні погляди.

За словами Лукашенка, білоруси скаржаться на те, що їх виганяють з роботи за підтримку нинішнього президента.

«Я ж ще на початку року просив не звільняти людей через цю пандемію. Справа тут не у виборах. Ні, почали викидати. І, головне, вже знахабніли і не бояться: "А, ти там за свого Лукашенка, ну так йди на вулицю!" Це що таке?», - обурився глава держави.

Він підкреслив, що на державних підприємствах такого немає, а отже, у всьому винні «буржуйські» компанії. У зв'язку з цим білоруський президент доручив провести в них перевірки.

«Треба цих буржуїв привести до тями. Ми нікому не повинні дозволити ображати просту людину. І справа не в тому, що вони колись мене привели до влади, а справа в тому, що в нашій країні цього бути не повинно», - заявив Лукашенко.

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Як повідомляла Politeka, Лукашенко розійшовся перед виборами і посипав погрозами: «Країну вони не отримають».

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