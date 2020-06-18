Як відомо, у Параді Перемоги в Москві 24 червня будуть брати участь білоруські військовослужбовці з роти почесної варти. Правда, напередодні виплив цікавий факт, який ставить проведення заходу під загрозу

Про це повідомляє білоруський журналіст Степан Путіло в Telegram-каналі NEXTA. За його словами, спочатку як мінімум у трьох солдатів уже в Москві виявили китайський вірус.

"Щоб приховати «втрати», в Москву відправили ще 15 бійців. Ось тільки це навряд чи поліпшить ситуацію", - йдеться в повідомленні.

За інформацією журналіста, спалах епідемії серед білоруських військовослужбовців розпочався вже давно. Родичі повідомляють, що в частині кожен другий заражений. Про це, звісно, людям заборонили говорити.

"Всім начхати на здоров'я хлопців, ставляться до них як до м'яса", - зазначає журналіст.

Тим часом президент Росії Володимир Путін займається забезпеченням власної безпеки на параді від вірусу: майже 80 ветеранів, яких обрали для того, щоб посадити поруч з ним на параді, ізольовані. Зазначається, що рішення про карантин для пенсіонерів відображає серйозність заходів, які вводять чиновники для захисту Путіна від вірусу, яким заразилися вже кілька топ-керівників.

А у президента Білорусі Олександра Лукашенка госпіталізувати хворих військовослужбовців ніхто не додумався - навпаки, їх виставили зустрічати міністра оборони.

"В минулу п'ятницю і суботу (12 і 13 червня) в комендатуру приїжджав міністр оборони зі своєю свитою. Генералу демонстрували парадний розрахунок відїзджаючих до Москви. І тоді в цьому строю... стояло близько 15 осіб з позитивним тестом. Як так вийшло? Начальство комендатури вже знало результати тестів, але так як солдат ніким було замінити, прийняло рішення нехтувати здоров'ям інших", - обурюється журналіст.

Нагадаємо, Лукашенко не став вводити жорсткий карантин в країні, пояснюючи рішення економічними причинами, і не раз називав ситуацію навколо пандемії психозом. Зокрема, Лукашенко заявляв, що найкращими ліками від китайського вірусу є "горілка і трактори".

"Я людина непитуща, але останнім часом жартома кажу, що горілкою треба не тільки руки мити, але, напевно, і в день 40-50 грам в перерахунку на чистий спирт – труїти цей вірус, - поділився рецептом президент, а також додав, що ще допомагає робота, - Приємно дивитися по телевізору: люди на тракторі працюють, ніхто не говорить про віруси… Там трактор вилікує всіх. Поле всіх лікує!"

Нагадаємо, у Лукашенка здали нерви перед виборами після скандальної заяви про Майдані: розігнав весь уряд.

Як повідомляла Politeka, Лукашенко різко висловився про Майданах і згадав Зеленського.

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