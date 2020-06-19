Стало відомо, що буде з Росією після того, як піде Володимир Путін

Про це в інтерв'ю журналістам розповів спікер нелегітимної Держдуми Росії В'ячеслав Володін, передає Газета.ру.

На запитання співрозмовника про наступника нинішнього президента РФ Володін заявив, що "після Путіна буде Путін".

"Все, що після президента Путіна буде відбуватися, буде відбуватися за лекалами, які він заклав...", - заявив скандальний соратник глави країни-агресора.

Журналіст поцікавився у спікера Держдуми, чи переживе його нинішня система, на що Володін заявив наступне: "тобто все, що він заклав, створивши фундамент, в майбутньому обов'язково буде працювати, і на це буде спиратися наступний президент. Буде продовжувач всього того, що він зараз створив".

Раніше ми розповідали про те, що Володимира Путіна можуть відсторонити від влади в Кремлі.

За словами екс-розвідника КДБ Юрія Швеця, в Кремлі почалася запекла боротьба за владу, яка скоро досягне апогею.

"Судячи з усього, у Путіна дійсно серйозні проблеми зі здоров'ям і скоро він нас покине. У зв'язку з цим повним ходом розгорнулася боротьба за владу в Кремлі. Визначилися два клани: з одного боку, Путін і редеющая група його прихильників; з іншого – "спадкоємці", представлені керівниками так званих силовиків", - підкреслив колишній офіцер розвідки.

За його словами, однією з головних проблем для Путіна стала угода з ОПЕК щодо обмеження видобутку нафти, яку Росія зірвала. Незважаючи на намагання вигородити президента, у Кремлі вважають винним саме Володимира Путіна.

Нагадаємо, Колишній розвідник КДБ попередив про повалення Путіна

Як повідомляла Politeka, ізольований Путін відходить від влади, в РФ розкрили ім'я наступника

Також Politeka писала, що Путін оскандалився в прямому ефірі, у росіян здали нерви: "Я втомився, я йду...".