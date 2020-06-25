Американський генерал Бен Ходжес заявив, що восени Росія спробує вторгнутися в Херсонську область

Про це в ефірі телеканалу «Дом» заявив колишній командувач Збройними силами США в Європі генерал Бен Ходжес, (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Росія перетворила окупований Крим на потужну військову базу, ачерез те, що на півострові не вистачає води, РФ може вторгнутися в Херсонську область України, використавши навчання, які будуть проходити у вересні цього року.

Ходжес переконаний, щоб вирішити проблему питної води в Криму, Росія спробує захопити греблю в Херсоні:

«Сподіваюся, я помиляюся, але у мене є бачення, і це настільки типово для того, що Росія зробила в минулому, що під час навчань на Кавказі вони оголосять гуманітарну кризу в Криму через воду, а потім скажуть, що у них немає вибору. Вони повинні захопити греблю в Херсоні на півночі, щоб дозволити воді повернуться в Крим », - розповів Ходжес.

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Так, нещодавно в Очакові Миколаївської області, були проведені навчання сил ООС.

"Очаківські "морські котики" під час навчань пролетіли на парашутах 15 кілометрів і десантувалися в тил ворога.

У ході навчань було відпрацьовано висновок операторів 73 морського центру спеціального призначення через умовну лінію дотику в тил противника повітряним шляхом з допомогою парашутних систем типу "Крило".

Оператори Сил Спеціальних Операцій відпрацьовували висновок групи в умовний тил противника способом HAHO (High Altitude High Opening) з висоти 4 кілометри, після чого на парашутних системах зі зброєю, засобами захисту та спорядженням пролетіли 15 кілометрів", - йдеться в повідомленні.

HAHO (HIGH ALTITUDE HIGH OPENING) 73 CENTRE UASOF Очаківські "морські котики" під час навчань пролетіли на парашутах 15 кілометрів та десантувались в тил ворога. В ході навчань було відпрацьовано вивід операторів 73 морського центру спеціального призначення через умовну лінію зіткнення в тил противника повітряним шляхом за допомогою парашутних систем типу "Крило" Оператори Сил Спеціальних Операцій відпрацьовували вивід групи в умовний тил противника способом HAHO (High Altitude High Opening) з висоти 4 кілометри, після чого на парашутних системах зі зброєю, засобами захисту та спорядженням пролетіли 15 кілометрів. В 73 морському центрі спеціального призначення постійно проводяться навчання по виводу груп на великі дистанції, і 15 кілометрів не є кінцевою метою, оператори 73 морського центру Сил Спеціальних Операцій готуються до польотів на 20 та 30 кілометрів. Під час польоту використовуються радіостанції для підтримання зв`язку між операторами в повітрі та для координації дій. Даний спосіб виведення груп дозволяє приховано виводити розвідників в тил противника з повним екіпіруванням для подальшого виконання завдань в тилу ворога. #73МЦСпП #ССО #SOF #ЗСУ Міністерство оборони України Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine Командування Сил спеціальних операцій ЗС України Військове телебачення України Gepostet von 73 морський центр СпП ім кошового отамана Антіна Головатого am Montag, 22. Juni 2020

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