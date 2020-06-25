Американський генерал Бен Ходжес заявив, що восени Росія спробує вторгнутися в Херсонську область
Про це в ефірі телеканалу «Дом» заявив колишній командувач Збройними силами США в Європі генерал Бен Ходжес, (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).
Росія перетворила окупований Крим на потужну військову базу, ачерез те, що на півострові не вистачає води, РФ може вторгнутися в Херсонську область України, використавши навчання, які будуть проходити у вересні цього року.
Ходжес переконаний, щоб вирішити проблему питної води в Криму, Росія спробує захопити греблю в Херсоні:
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«Сподіваюся, я помиляюся, але у мене є бачення, і це настільки типово для того, що Росія зробила в минулому, що під час навчань на Кавказі вони оголосять гуманітарну кризу в Криму через воду, а потім скажуть, що у них немає вибору. Вони повинні захопити греблю в Херсоні на півночі, щоб дозволити воді повернуться в Крим », - розповів Ходжес.
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Так, нещодавно в Очакові Миколаївської області, були проведені навчання сил ООС.
"Очаківські "морські котики" під час навчань пролетіли на парашутах 15 кілометрів і десантувалися в тил ворога.
У ході навчань було відпрацьовано висновок операторів 73 морського центру спеціального призначення через умовну лінію дотику в тил противника повітряним шляхом з допомогою парашутних систем типу "Крило".
Оператори Сил Спеціальних Операцій відпрацьовували висновок групи в умовний тил противника способом HAHO (High Altitude High Opening) з висоти 4 кілометри, після чого на парашутних системах зі зброєю, засобами захисту та спорядженням пролетіли 15 кілометрів", - йдеться в повідомленні.
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