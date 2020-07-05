Президент РФ Володимир Путін благає світ звернути на нього увагу, внісши поправки в Конституцію Росії

Таку думку озвучив в інтерв'ю виданню Обозреватель російський журналіст Олександр Кушнарь.

За його словами, путінська стаття про перегляд Другої світової – це ж насправді крик про допомогу диктатора, який хоче звернути на себе загальну увагу.

"Крик диктатора, який знаходиться в ізоляції, який абсолютно деградував і відірвався від реальності. Путін благає, щоб на нього звернули увагу. Якщо раніше він користувався військовою агресією, то тепер навіть на це не здатний. Він здатний тільки на дрібні капості, а ось розгорнути кампанію, яка переламала хід війни – ні", - пояснив Кушнарь.

Він додав, що саме цим і можна пояснити прагнення Кремля втримати свою владу в Росії. На такі дії у російської влади достатньо грошей, але для якихось зовнішніх авантюр зовсім не вистачить, а плани на Україну рухнули, як картковий будиночок. По суті, Путін втратив шанс посилити конфлікт в Україні, кинувши сили на зміну Конституції.

"Так, деякі експерти вважають, що у вересні Путін нападе на Україну, що знову буде ескалація... Але я в це не вірю. Повторюся, у Росії немає ніяких сил нападати на Україну. Країна, яка не здатна організувати фарс виборів, навряд чи здатна організувати щось подібне відбувалося в 14-му році. Тим більше, що це загрожує новими санкціями", - заявив журналіст.

"На якісь зовнішні агресивні авантюри – навряд чи. Ну хіба що на підтримку тієї клоаки, яка сталася на Донбасі і в Криму. Туреччина показала, що теоретично з російськими військами можна впоратися досить легко. Тільки зараз цим займатися ніхто не буде. Сучасний світ живе за іншими правилами, нікому не потрібні конфлікти, тим більше військові", - попередив експерт.

Крім того, він звернув увагу на те, що голосування за поправки до Конституції були проведені з порушеннями і фальсифікацією.

Нагадаємо, помолоділий Путін в безглуздому вбранні довів росіян до сліз

Як повідомляла Politeka, Путін дозволив собі зайвого перед камерами, кадри ганьби повеселили росіян

Також Politeka писала, що Путін вийшов на зв'язок і довів росіян до сліз своїм боягузливим вчинком, фото