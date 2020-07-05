Президент РФ Владимир Путин умоляет мир обратить на него внимание, внеся поправки в Конституцию России

Такое мнение озвучил в интервью изданию Обозреватель российский журналист Александр Кушнарь.

По его словам, путинская статья о пересмотре Второй мировой – это же на самом деле крик о помощи диктатора, который хочет обратить на себя всеобщее внимание.

"Крик диктатора, который находится в изоляции, абсолютно деградировал и оторвался от реальности. Путин умоляет, чтобы на него обратили внимание. Если раньше он пользовался военной агрессией, то теперь даже на это не способен. Он горазд только на мелкие пакости, а вот развернуть кампанию, которая бы переломила ход войны – нет", - объяснил Кушнарь.

Он добавил, что именно этим и можно объяснить стремление Кремля удержать свою власть в России. На такие действия у российской власти достаточно денег, но для каких-то внешних авантюр совсем не хватит, а планы на Украину рухнули, как карточный домик. По сути, Путин упустил шанс ужесточить конфликт в Украине, бросив силы на изменение Конституции.

"Да, некоторые эксперты считают, что чуть ли не в сентябре Путин нападет на Украину, что опять будет эскалация... Но я в это не верю. Повторюсь, у России нет никаких сил нападать на Украину. Страна, которая неспособна организовать фарс выборов, вряд ли способна организовать что-то подобное происходящему в 14-м году. Тем более, что чревато новыми санкциями", - заявил журналист.

"На какие-то внешние агрессивные авантюры – вряд ли. Ну разве что на поддержание той клоаки, которая произошла на Донбассе и в Крыму. Турция показала, что теоретически с российскими войсками можно справиться достаточно легко. Только этим сейчас заниматься никто не будет. Современный мир живет по другим правилам, никому не нужны конфликты, тем более военные", - предупредил эксперт.

Кроме того, он обратил внимание на то, что голосование за поправки в Конституцию біли проведены с нарушениями и фальсификацией.

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