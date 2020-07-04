Російський президент Володимир Путін безглуздо осоромився перед камерами

Про це пише Politeka.net.

Ганебний інцидент стався під час відео-конференції, на якій російські топ-чиновники обговорювали внесення поправок у Конституцію.

Зокрема, Володимир Путін осоромився ганебним жартом на адресу США і представників ЛГБТ-спільноти.

Безглузду публікацію у своєму особистому мікроблозі Twitter зробив рядовий кремлівський пропагандист Дмитро Смирнов.

«А в будівлі хто працює? Ну ось!»: Путін пожартував про вивішування прапора ЛГБТ на посольстві США», - йдеться у підписі до відео, на якому зображений конфуз Путіна.

Користувачі гнівно відреагували на публікацію і додали, що у Володимира Путіна жарти як "з підворіття".

"Так, мерзенний жарт, згоден. Точніше скоріше так - тупенький жарт. Путін їй як би говорить - так, ми старпери з середньовіччя", "Типо серйозні і брутальні старі дядьки рвуться через якусь ганчірку на стіні, який сміх", "Поганий жарт. Як з підворіття. Не повинен так говорити глава держави. Ні до чого доброго це не призведе", "Гопота", "Нехай жартує, зробити нічого не може", "Ай маладца. Переміг піндосів. Показав хто тут головний", "Цей Путін такий мерзенний. Як він може бути президентом? Ось як? У мене так багато слів і емоцій, щоб висловити йому все", "Гопники зібралися в черговий раз блиснути своєю тупістю", - написали вони в комментариях.

Раніше ми розповідали, як Путін осоромився перед Трампом.

Приводом для появи їдких коментарів стала новина про те, що Сполучені Штати введуть новий пакет санкцій проти союзника Кремля - Китаю.

На фотожабі можна побачити спантеличеного Путіна, що стоїть перед Трампом напередодні введення санкцій.

"Знову санкції"? - задався питанням лідер Кремля. На що Трамп відповів наступне: "Це не вам.. Це для Китаю!".

Користувачі з гумором відреагували на публікацію і зазначили, що фразу "Це не вам" потрібно було піднести в іншому ключі.

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