В Криму після шторму на поверхні води утворилися великі скупчення сміття

Навколо плаває пластик, целофанові пакети, фекалії і гниють водорості, передає "Крим.Реалії".

Величезну кількість сміття прибило до берега через те, що в бухту виходить колектор, який збирає каналізацію з міста.

Біля виходу труби в центрі Севастополя часто збираються такі "острова" з відходів.

Важливо відзначити, що біля забрудненої бухти розташувався центральний пляж міста – "Мис Кришталевий", але його через сміття не закрили для відвідування.

Раніше ми писали, що Києві дали зрозуміти окупантам, що української води на півострові Росії не бачити.

Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що жителі півострова забезпечені питною водою.

На даний момент від нестачі води страждає тільки промисловість окупантів.

За його словами, Україна не збирається постачати воду на територію тимчасово російського Криму, щоб не підживлювати окупантів та їх військові об'єкти. "Кримське населення забезпечене водою. Ніяких проблем для кримського населення на сьогоднішній день не існує. Там вода є в достатній кількості для того, щоб населення користувалося. Те, що там немає води для промисловості – це вже інше питання.

Крім того, що в Росії придумали, як забезпечити Крим водою

Про це заявив голова окупаційної влади півострова Сергій Аксьонов.

Міноборони Росії побудує тимчасовий трубопровід для забезпечення Криму прісною водою. Він буде перекидати 60 тис. кубометрів на добу з Білогірського району Сімферополь,

"Вчора сюди прилітав Дмитро Віталійович Булгаков (спеціаліст з тилового забезпечення) і команда Міноборони. Ми ногами пройшли всю трасу перекидання води з допомогою тимчасового водогону в Сімферопольське водосховище з Тайганського", – розповів Аксенов.

Нагадаємо, РФ може започаткувати новий конфлікт з Україною, переговори провалилися: "плюнули ворога в обличчя".

Також Politeka писала, що кримчани завили від нової екологічної катастрофи, кадри.

Крім того, колишній в'язень Кремля висловився про подачу води в Крим: "найбільша зрада".